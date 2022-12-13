Вуз, дающий работу и возможность самореализации.

Владимирский филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы провёл день открытых дверей для абитуриентов.Будущим выпускникам и их родителям рассказали о направлениях подготовки и особенностях поступления в 2023 году. Все желающие прошли профориентационное тестирование, пообщались с нынешними студентами вуза, который остаётся одним из самых популярных в регионе по количеству желающих учиться здесь.Авторитетное имяДиректор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин подвёл итоги уходящего года и рассказал, почему абитуриенты выбирают именно этот вуз и как удалось добиться признания на международном уровне.- Какие самые значимые события для вуза произошли в уходящем году?- Нынешний год показал, что Владимирский филиал уверенно держит знамя большой экспертной площадки в нашем регионе. Благодаря уже наработанным кейсам у вуза сформировалось такое реноме, и мы успешно его поддерживаем.Этот год ознаменовался тем, что престали действовать пандемические ограничения и вернулись очные форматы, прежде всего, научно-практические конференции, «круглые столы», форумы. Владимирскому филиалу Президентской Академии удаётся привлекать многих экспертов федерального уровня на подобные мероприятия.Нам удалось провести мероприятие, значение которого можно высоко оценить в целом для Владимирской области. В июне состоялась научно-практическая конференция «Междисциплинарные и межотраслевые подходы в правовом регулировании экономической и предпринимательской деятельности», которую мы провели совместно с кафедрой предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).Участники отметили высокий уровень организации мероприятия. У нас выступили спикеры федерального уровня - заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Вячеславович Фёдоров, статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Сергей Анатольевич Пузыревский, эксперты и учёные ведущих вузов.«Наша тема»Мы продолжаем проводить на очень высоком уровне конференции, посвящённые российской государственности. Эта тема интересна тем, что она глубоко «владимирская», хотя некоторые регионы пытаются доказать обратное, более объёмно показать свою роль. Так происходит из-за того, что мы в глобальном масштабе недооцениваем эту тему. Единственный центр, который в нашем регионе старается постоянно поддерживать на должном уровне внимание к ней, - это Владимирский филиал Президентской Академии. И отрадно, что на протяжении многих лет к нам приезжают ведущие социологи страны - из ВЦИОМ, «ЦИРКОМ», они предоставляют результаты исследований в рамках тех тем, которые мы заявляем, уровень дискуссий - высочайший.На высшем уровне- Знаковое мероприятие всероссийского уровня нынешнего года, несомненно, визит директора Службы внешней разведки, руководителя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Расскажите, как он прошёл?- По линии Ассоциации юристов России Нарышкин был удостоен премии Сперанского. Планируя визит, Сергей Евгеньевич наметил несколько важных мероприятий, одно из таких - старт Диктанта Победы 3 сентября. Для региона это - значимый визит, для нашего вуза - исторический. На всю страну прозвучало, что именно из стен Владимирского филиала Президентской Академии участников международной акции приветствует руководитель исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я думаю, что не много в стране подобных вузов, которые оказывались в центре знаковых событий.На встрече с Сергеем Евгеньевичем обсуждали и федеральную, и региональную повестки. Нам очень приятно, что филиал стал площадкой для визита такого важного гостя, и наша встреча прошла на высшем уровне.- Встречи с известными политическими и общественными деятелями регулярно проходят в филиале Президентской Академии. Вы стали центром притяжения интересных собеседников. Расскажите об этом направлении.- У нас есть уникальный проект «Конструктор успеха». В чём его суть? На встречу со студентами приходят известные политические деятели. У нас были депутаты Госдумы - Павел Владимирович Крашенинников, Ольга Николаевна Хохлова, Алексей Борисович Говырин. Каждый из них уникален, каждый из них раскрывает перед нашими студентами свой, успешно апробированный конструктор успеха. В таких случаях вуз выступает принимающей стороной, и, как показывает практика, мы умеем достойно встречать гостей высокого уровня. Поэтому и удаётся привлекать экспертов федерального уровня.Заместитель Председателя Следственного комитета РФ Александр Вячеславович Фёдоров приехал в наш филиал Президентской Академии с образовательной лекцией «Уголовная ответственность юридических лиц». Она весьма заинтересовала преподавателей и студентов профильного факультета, они активно участвовали в открытом диалоге по дискуссионному вопросу. Студенты проявили пытливость, задавали вопросы на уровне экспертов. В такие моменты испытываешь за них особую гордость.Проект получился исключительно содержательным и значимым. Спикеры передали нашим студентам огромный багаж знаний и опыта. В будущем году мы намерены продолжать этот проект.Успешный диалог- Вячеслав Юрьевич, какие международные проекты могут быть в приоритете сейчас?- Сместились некоторые акценты. Увидев недружественную позицию по многим вопросам бывших партнеров, мы сейчас сконцентрировались на сотрудничестве, прежде всего, с вузами Центральной Азии и Китая. Родился проект, по концепции близкий к нашему успешному кейсу под названием «Дискуссионный клуб «ПРИЗМА». Напомню, что мы вели его с нашими партнерами из Германии. Он работал настолько эффективно, что был отмечен Почетной грамотой Министерств иностранных дел России и Германии «за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества» между двумя странами. А теперь я инициировал проект «ДИАЛОГ». Речь идёт о международном дискуссионном клубе с участием ректоров крупнейших вузов центральной Азии и Китая.На мой взгляд, это очень символично, что именно город Владимир стал зачинателем этой идеи. Здесь была первая столица древней Руси, это одна из колыбелей российской государственности, о чём я напомнил в своей презентации, с которой начинал выступление во время своего визита в крупнейшие вузы Центральной Азии. Я рассказывал об историческом, культурном наследии Владимирского региона, его экономическом потенциале.Ректоры ведущих вузов трех республик - Узбекистана, Таджикистана, Киргизии высоко оценили идею открытого диалога на площадке нашего филиала Президентской Академии. Мы можем и знаем, как организовать клуб «ДИАЛОГ», как сотрудничать в этом международном направлении. Наш проект заинтересовал, все ректоры высоко его оценили. Вскоре мы намерены в режиме видеоконференции провести первое установочное заседание клуба.- Какие темы будут обсуждать на площадке «ДИАЛОГА»?- Предложенные темы заинтересовали всех участников. Это - борьба с бедностью, стратегическое развитие городов и территорий, вопросы подготовки госслужащих, тема противодействия терроризму и экстремизму. По каждой из них у нас есть наработки, и мы готовы поделиться ими с коллегами из-за рубежа.Обсуждение стратегии нового клуба наглядно показало, что наш вуз уверенно вышел на международный уровень. Это удалось сделать благодаря интеллектуальному запасу, который накоплен за годы работы. Отсюда и значительный интерес зарубежных коллег к нашей работе. Совсем недавно в присутствии Посла Шри-Ланки, которая приезжала к нам в октябре этого года, общались с тремя вузами этой республики. С ними мы намерены взаимодействовать по темам академического образования.Слагаемые успеха- Нынешний год показал беспрецедентно высокий уровень интереса абитуриентов к Владимирскому филиалу РАНХиГС. Чем вы объясняете такой успех?- Качество образования - это та составляющая, над которой мы работаем постоянно. Укрепляем материально-техническую базу, профессорско-пре­по­да­ва­тель­ский состав. Наши преподаватели постоянно повышают квалификацию, и результат впечатляет: 94% у нас - кандидаты и доктора наук. Средний возраст - 46 лет.Мы внедрили в учебный процесс практико-ориентированное образование, что стало нашим конкурентным отличием от многих вузов. Что это значит?Мы проводим игры, интерактивы, кейсы, практические задания с участием работодателей. К примеру, моделируем судебное заседание, в которое погружаются студенты факультета права. Для наших экономистов проводим практикумы на темы, как инвестировать, как правильно выстроить бизнес-процессы и разработать бизнес-проект. И наши ребята делают это успешно: проектная команда филиала несколько лет подряд выигрывала федеральные конкурсы на уровне Агентства стратегических инициатив.Вуз заключил более 2 тысяч соглашений с работодателями. Наши студенты наглядно знакомятся с производственными процессами, бывая на крупнейших заводах региона, они видят, как работает экономика, как устроены бизнес-процессы, идёт управление персоналом и т.п. Это крайне важно для будущих управленцев, экономистов и юристов.Соответствующие соглашения заключены и с правоохранительными органами, судами, органами местной власти. Мы плотно взаимодействуем со всеми нашими потенциальными работодателями, и результат налицо: процент трудоустройства наших выпускников очень высок - более 85. Это - лучший показатель в регионе.Помимо этого, студенты Владимирского филиала Президентской Академии погружены по внеучебную деятельность по самым разнообразным направлениям. Приведу лишь один пример: с 1 января по 7 декабря у нас прошло 710 мероприятий различных уровней. Для сравнения: на момент моего прихода на должность руководителя в 2014 году подобных мероприятий было крайне мало.Для активных и неравнодушных- Эта цифра показывает и высокий уровень заинтересованности студентов к внеучебной деятельности. Как удалось добиться этого?- Во-первых, активизировалась работа студенческого совета. Его возглавил Илья Каманин, вокруг которого сплотилась великолепная команда. У них масса идей и большое желание их реализовать, в чём мы им всегда помогаем.Меня часто спрашивают, как мы подбираем таких неравнодушных и активных студентов? Дело в том, что мы проводим приёмную кампанию так, чтобы к нам шли заинтересованные ребята. Это удаётся сделать за счёт сильной профориентационной работы. Наши преподаватели регулярно общаются со школьниками. Вуз постоянно на слуху, поскольку и я, и мои коллеги очень часто выступаем в СМИ. Нас постоянно привлекают как экспертов при обсуждении общественно значимых тем. Всё это создаёт позитивное реноме вузу, повышает его привлекательность в глазах активных ребят. Они хотят учиться там, где им будет интересно, поэтому и выбирают Владимирский филиал Академии.Спрос на наши образовательные услуги очень высок, что подтверждают данные по количеству проходных баллов на бюджетные места в нашем вузе. Мы и тут лидеры по региону. Но мы и в топе по количеству поступивших заявлений среди филиалов РАНХиГС в целом по стране. Стабильно находимся в первой тройке, хотя есть субъекты и более многочисленные по уровню населения.Мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге филиалов Академии по многим позициям, в том числе по цитируемости и упоминаемости в СМИ.Сотрудничество единомышленников- Как складывается взаимодействие вуза с администрацией области?- Мы благодарны губернатору Александру Авдееву за внимание к нашему вузу. К примеру, он принял участие в одной из наших научно-практических конференций, показав, на мой взгляд, свою принципиальную позицию, обозначив один из приоритетов работы - это взаимодействие с вузами, которые уделяют большое внимание изучению российской государственности.Я был главным координатором проекта «Команда 33», помогал ему на выборах, тесно общался с Александром Александровичем по многим вопросам и убедился в том, что этот человек обладает незаурядными управленческими способностями, действительно является руководителем с высочайшим уровнем профессионализма и опыта. Он собрал вокруг себя единомышленников, которым передал свой настрой - работать на результат. И результаты уже есть - строятся объекты социального назначения, в регион приходят инвесторы.Мне бы хотелось, чтобы «Команда 33» себя и дальше проявляла в общественной жизни региона. Мы постоянно сотрудничаем с представителями департаментов областной администрации как экспертный центр. Надеюсь, что и в новом году плодотворное стратегическое сотрудничество будет продолжено.