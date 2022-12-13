В том числе трое детей.

Во Владимирской области количество пассажиров, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, увеличилось до 17 человек. Об этом рассказал глава Гусь-Хрустального района Алексей Соколов.Напомним, что утром водитель автобуса, ехавшего по маршруту «Гусь-Хрустальный – Владимир», врезался в дорожное ограждение. Машину развернуло. В салоне находились 36 человек.Первоначально о десяти пострадавших, но позднее цифра увеличилась до 17.«В больницы с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе 3-е детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно. Список всех пострадавших уточнён», - пояснил Алексей Соколов.На месте работают оперативные службы, в том числе криминалисты Следкома. Устанавливаются обстоятельства автокатастрофы. Прокуратура проводит доследственную случившегося.