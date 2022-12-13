Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой уже 12 лет. Она стала третьей и самой молодой из жен музыканта. Но двадцатилетняя разница в возрасте им не мешает. В чем сама Проскурякова и заверила корреспондента Дни.ру,

Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой уже 12 лет. Она стала третьей и самой молодой из жен музыканта. Но двадцатилетняя разница в возрасте им не мешает. В чем сама Проскурякова и заверила корреспондента "Дни.ру",В 2015 году у Николаева и Проскуряковой родилась дочь Вероника. "Ей семь лет, но она уже ходит в музыкальную школу, – похвасталась успехами наследницы Юля. – А еще ходит в подготовительный класс обычной государственной школы. И в следующем году пойдет в первый класс".При это Проскурякова отказалась от элитных частных учебных заведений, где обычно учатся звездные дети. "Это моя принципиальна позиция, – пояснила она. – И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь. К тому же от дома она близко – всего пять минут пешком".Но не будут ли мешать девочке звездные имена ее родителей? "Мы приучаем Веронику к тому, что она сама должна чего-то в жизни добиться, – говорит Проскурякова. – А звездный статус ее родителей не гарантирует поблажек в обучении. Это наша жизнь, а это – ее".Рассказала Юлия и про отношения с дочерью. "Для нее папа – больший авторитет, нежели я, потому что он играет на рояле, – улыбается Проскурякова. – И они оба занимаются музыкой. Дочь знает, какая у нас работа – видит, как мы собираемся на концерты, как общаемся с людьми, как несем им радость, тепло и любовь".