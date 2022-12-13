13 декабря на открытии участка трассы М-12 в Петушинском районе глава Владимирской области Александр Авдеев и глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко ответили на вопросы журналистов о будущем

13 декабря на открытии участка трассы М-12 в Петушинском районе глава Владимирской области Александр Авдеев и глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко ответили на вопросы журналистов о будущем М-12 и М-7, проходящих через регион. По словам губернатора, 9 сентября 2023 для дорожной инфраструктуры региона произойдет важное событие – откроется обход Покрова, который не только позволит доехать