СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений, обвиняемого

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений, обвиняемого в получении, даче взяток и мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, экс-чиновник с 2019 по 2020 год получила от юрлица взятку – 300 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах по организации ежегодного