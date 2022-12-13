На странице жены Евгения Петросяна появились данные об уходе комика.

На странице жены Евгения Петросяна появились данные об уходе комика.Жизнь прославленного юмориста особо заинтересовала общественность, когда он внезапно ушел от своей многолетней любви Елены Степаненко, закрутил роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, а потом и вовсе женился на ней. Шума было много! Обиженная бывшая жена Евгения Петросяна делила с ним имущество, а на новую супругу комика навалилась критика со всех сторон.Интересно, что и Ксения Собчак на днях решила обсудить личную жизнь артиста, упрекнув Татьяну Брухунову в том, что она от традиций далека, ведь муж старше ее на 44 года! Молодая мама отреагировала на публичный выпад журналистки, заверив, что ее уже давно не трогает критика в свой адрес.Поклонники в комментариях к публикации супруги Евгения Петросяна, посвященной блондинке, принялись ругать ее за то, что она сует нос не в свои дела. Что только не писали пользователи ради защиты Татьяны Брухуновой. Кто-то предположил, что за столь обидный комментарий Ксении Собчак заплатила Елена Степаненко, чтобы подложить свинью разлучнице.А кто-то заверил, что теледива просто-напросто завидует или пиарится, а заодно раскрыл новые подробности внезапно ухода из семьи 77-летнего комика: мол, он оказался в хороших руках и только после развода старого юмориста не стало – ведь он помолодел на глазах!"В очередной раз убеждаюсь, что вы на своем месте, и Евгений Ваганович обрел покой и спокойствие в семейном кругу", – обратилась к жене Евгения Петросяна пользовательница.