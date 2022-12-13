С 16 декабря во Владимире заработают елочные базары. Администрация города озвучила список адресов, где можно купить праздничное дерево. По следующим адресам можно будет купить живые ели и

С 16 декабря во Владимире заработают елочные базары. Администрация города озвучила список адресов, где можно купить праздничное дерево. По следующим адресам можно будет купить живые ели и деревья других хвойных пород: – ул. Батурина, перед входом в МБУК «Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира» (с 16.12.2022) – Проспект Строителей, в районе д.25 (с 20.12.2022)