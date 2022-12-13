Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов сообщил в telegram-канале, что количество пострадавших в утреннем ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим во Владимир, выросло до 17 человек. «По

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов сообщил в telegram-канале, что количество пострадавших в утреннем ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим во Владимир, выросло до 17 человек. «По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе 3-е детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно. Список всех пострадавших