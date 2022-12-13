Глава Судогодского района Александр Смирнов просит об отставке, но его не отпускают. Последние две...

Глава Судогодского района Александр Смирнов просит об отставке, но его не отпускают. Последние две недели он находится в отпуске после больничного."За многие годы накопились предупредительные «звоночки» организма, случаются сбои, требующие все более интенсивного вмешательства. Медики оценивают ситуацию как рубежную и настаивают на уменьшении интенсивности и эмоциональности рода деятельности, прогнозируя при этом возможность регенеративных тенденций организма, в случае обязательного многомесячного реабилитационного периода. Оценка возможных рисков ухудшения соматического состояния побудила меня на принятие непростого решения о сложении полномочий", - пояснил он свое прошение об отставке в ВК Судогда NEWS.Отклонение моей отставки депутатами районного Совета народных депутатов оцениваю как высокое признание управленческих заслуг, отметил он."Признаюсь, такое решение депутатов стало для меня неожиданностью, но неожиданностью очень дорогой и важной! - подчеркнул Александр Смирнов. - Не менее неожиданным и очень лестным стал для меня и результат опроса судогодцев, оценивших мою деятельность на посту главы администрации Судогодского района, с результатом 80% поддержки. Спасибо всем, дорогие земляки!!!"Однако решения своего глава района не изменил: "Спасибо, но все-таки, я прошу меня на время отпустить..."Фото ВК Судогда NEWS.