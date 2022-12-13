Последним рабочим днём станет 15 декабря.

Глава администрации Судогодского района, ушел в отставку. Его просьбу утвердили местные депутаты.Последним днём работы чиновника станет 15 декабря. Руководитель попрощался с жителями через группу в соцсетях Официальной причиной увольнения называются проблемы со здоровьем.«Это очень непростая, эмоционально и физиологически разрушительная работа. Участились сбои организма. Медики настаивают на уменьшении интенсивности и эмоциональности рода деятельности», - пояснил он.Напомним, что впервые о желании уйти райменеджер сообщил в конце ноября. Тогда чиновники и предприниматели ухода главы администрации. Однако, видимо, переубедить никого не получилось.Добавим, что Александр Смирнов занимал посты руководителей Судогды и района с 2007 года.