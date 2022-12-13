Где во Владимире страдает зимняя уборка и как это исправить? Городские власти вместе с журналистами отправились в рейд. Сначала приехали на улицу Усти-на-Лабе. Там около 10 утра активно

Где во Владимире страдает зимняя уборка и как это исправить? Городские власти вместе с журналистами отправились в рейд. Сначала приехали на улицу Усти-на-Лабе. Там около 10 утра активно трудилась одна из бригад городских служб. Глава города Дмитрий Наумов рассказал, что на проблемы с уборкой улиц во Владимире глаза не закрывает, но и коммунальщики тоже люди.