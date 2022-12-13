Из-за снегопада город Владимир круглосуточно убирают 90 спецмашин Область вновь держит снежный...

Из-за снегопада город Владимир круглосуточно убирают 90 спецмашинОбласть вновь держит "снежный экзамен". Сложная обстановка и во Владимире. Из-за непогоды на улицы вывели снегоуборочную технику.Как идёт уборка улиц, сегодня проверил новый глава областного центра Дмитрий Наумов. Он оценил ситуацию в разных районах города. Из-за узких улиц и припаркованных автомобилей самой сложной в плане уборки считается историческая часть города, а также присоединенные территории. Сейчас, отмечают в мэрии, город круглосуточно убирают 90 единиц техники. В случае некачественного выполнения управляющими компаниями уборки придомовых территорий, жителям рекомендуют обращаться в администрацию города.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Наше предприятие отвечает непосредственно за тротуары, дороги, площади, такие, которые общего значения. Скверы, парки и все остальное убираются предприятиями благоустройства наших территориальных администраций. А, вот, прилегающие территории к многоквартирным домам, про которые вы и задавали вопросы, она, как раз, имеет зону ответственности той управляющей компании, которая обслуживает тот или иной дом.О результатах рейда по качеству уборки областного центра мы расскажем уже в итоговом выпуске региональных "Вестей". Не пропустите репортаж Ольги Яцык в 21.05. На телеканале "Россия".