14 декабря 2022 года проходит народный праздник Наумов день и церковный день памяти пророка Наума....

14 декабря 2022 года проходит народный праздник Наумов день и церковный день памяти пророка Наума. Этот день прозвали Грамотником, так как раньше славяне отдавали подросших детей на обучение. В народе говорили: "Наум наставит на ум". Если ночью на Наума посмотреть на небо и увидеть вокруг луны светящийся красноватый ореол, значит, на утро ожидается снегопад.Что можно делать 14 декабря 2022 года:1. Сегодня же не будет лишним помолиться за ученика, его успешную учёбу, а также отблагодарить учителей за то, что они дают детям нужные знания.2. Можно задуматься о продолжении обучения, например, о повышении квалификации, изучении новой профессии, расширении своей деятельности, записи на курсы и так далее.3. Можно купить книгу, пособие, курс, оплатить учёбу, приобрести товары в школу или институт. От других покупок лучше отказаться.Что нельзя делать 14 декабря 2022 года:1. Нельзя расхваливать и делать лестные комплименты насчёт познаний человека, его успехов в учёбе.2. Нельзя учиться, читать книгу, делать домашние задания во время еды — вместе с едой можно заесть всё, что было выучено, результат будет отрицательный.3. Если вы даёте в долг или подаёте милостыню нищему, то нельзя смотреть ему в глаза — окажетесь на его месте.Народные приметы на 14 декабря 2022 года:Снег летит сегодня хлопьями — ждите ненастной погоды.Иней — летом будут частые и обильные росы.Звёзды на небе переливаются — к вьюге.Собачий лай слышится глухо — скоро пойдёт снегопад.Облака плывут низко — наступит сильное похолодание.