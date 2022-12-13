Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал полной чушью информацию в СМИ о боестолкновениях с Коалицией патриотов за перемены в Центральноафриканской Республике. В сообщении говорилось, что среди участников стычки есть убитые и раненые, включая российских инструкторов. По словам бизнесмена, в двух населенных пункта Бойо и Лиотто действительно произошел конфликт с преступниками, которые занимались грабежом, но все закончилось благополучно.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал "полной чушью" информацию в СМИ о боестолкновениях с "Коалицией патриотов за перемены" в Центральноафриканской Республике. В сообщении говорилось, что среди участников стычки есть убитые и раненые, включая российских инструкторов. По словам бизнесмена, в двух населенных пункта Бойо и Лиотто действительно произошел конфликт с преступниками, которые занимались грабежом, но все закончилось благополучно."Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения", — отметил Пригожин, слова которого пресс-служба компании "Конкорд".Пригожин продолжил, что преступники вступили в конфликт с дежурными солдатами FACA, которые патрулировали поселок. Последние сообщили об этом на ближайшую базу русских инструкторов."И потом в бранной перепалке с разбойниками сказали: "Сейчас приедут русские". От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их простыл. Поэтому не верьте всякой чуши. Ни один из солдат FACA не только не был убит, но даже мозоль себе не натер во время конфликта", — заключил предприниматель, обратив внимание на то, что министр обороны ЦАР также не заявлял об инциденте и потерях.