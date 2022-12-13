В автобусе Владимир - Гусь_Хрустальный ехали 36 пассажиров. Более 10 из них попали в больницу с...

В автобусе "Владимир - Гусь_Хрустальный" ехали 36 пассажиров. Более 10 из них попали в больницу с травмами различной тяжести.Напомним, сегодня в 9.20 на 294 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира,не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Фото и видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.