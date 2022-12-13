Стоимость проезда по 58-километровому отрезку трассы составит 229 рублей.

Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии участка М-12 во Владимирской области. Стоимость проезда по 58-километровому отрезку автобана составит 229 рублей.На мероприятии вице-премьер Марат Хуснуллин огласил результаты голосования по выбору названия для участка. Победил вариант «Восток».«Как люди сказали, так и сделаем», - согласился президент.«Вот уже первые машины пошли, они сразу же начинают двигаться в платном режиме», — рассказал председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко.На М-12 будет работать безбарьерная система взимания оплаты. Фиксация проезда ведётся по номеру машины или по транспондеру.Новый транспортный коридор проложен от пересечения с М-7, расположенного на 114-ом км, до деревни Столбищи. М-12 обеспечит объезд Петушков, Лакинска, Пекши, Ворши и Колокши. Время в пути от Владимира до Москвы сократится с трёх до двух часов.«Вводимая автомагистраль имеет две полосы в каждом направлении. Возведено 14 мостов и путепроводов, два скотопрогона и транспортная развязка. Он обошёлся в 51,5 млрд рублей», - уточнили в пресс-службе губернатора.Движение на большей части трассы «Москва-Казань» власти планируют запустить к концу 2023 года. Общая стоимость строительства превышает 800 млрд рублей.