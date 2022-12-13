В будущем году средняя школа № 11 города Владимира отметит столетие.

В будущем году средняя школа № 11 города Владимира отметит столетие. Первое упоминание о ней относится к июлю 1923 года, когда наш областной центр входил в состав Ивановской губернии, и именно её власти решили открыть новое учебное заведение в растущем городе.Учебный векПод новую школу, которой присвоили № 11, отдали здание по улице Никитской (дом № 35), и была она начальной. Но спустя 13 лет тут стало тесно детям и учителям, и им стали выделять новые помещения тоже в центре города. Только в 1965 году школьники и их наставники, наконец, обрели свой просторный родной дом, переехав по нынешнему адресу - на улицу Балакирева. Спустя 3 года школа стала средней.В разные годы у её руля стояли уважаемые педагоги города и области. Это - Игорь Андреевич Морковкин, Мария Фёдоровна Мануйлова (её имя присвоено школе), Альбина Ефимовна Загуменникова, Инна Борисовна Рычкова, Сергей Иванович Ешану, Татьяна Юрьевна Ковалькова. С 2020 года школу возглавила Елена Михайловна Захарова.«Школа равных возможностей» - такой принцип работы сегодня у этого учебного заведения. Здесь нашли форматы занятий для всех детей, в том числе и особенных, с ограниченными возможностями здоровья. Открыто и несколько коррекционных классов. При этом учителя, работники учебного заведения создали для всех благоприятные условия для адаптации и выработали эффективные методики для того, чтобы каждый ребенок почувствовал себя успешным, чтобы его таланты максимально раскрылись.Успех - синоним трудолюбияУченики школы успешно выступают на разных образовательных площадках. Например, ученик 11 класса Григорий Балицкий выиграл несколько престижных конкурсов. В мае нынешнего года он вошёл в число победителей конкурса чтецов, который прошёл на VIII открытом фестивале православной культуры «Шатёр Андрея Боголюбского». Он настолько выразительно прочитал отобранные произведения (стихотворения «На поле Куликовом» Александра Блока и «Жить» Георгия Долматова), что некоторые слушатели не смогли сдержать слёз, так искренне, проникновенно, актуально звучали эти строки.- Я люблю читать, хотя не всегда хватает времени, - говорит Григорий. - Выбираю книги, которые интересны мне, наполнены метафорами, где есть несколько сюжетных линий, например «Мастер и Маргарита» Булгакова. Я не люблю прямолинейные произведения, чтение занимает именно тем, что даёт возможность размышлять, спорить с автором, додумывать развитие событий.Первый шаг к раскрытию талантов в области декламирования Григорию помогла сделать учитель литературы Ирина Фёдоровна Давыдова. Она помогла способному ученику глубже погрузиться в мир литературных героев, поймать их настроение и увидеть, насколько притягательным может быть процесс чтения и разбора литературных произведений. Именно учитель помогает ему подобрать книги для чтения и выступления на конкурсах.Его второе увлечение - обществознание и история. Григорий в этом году победил в городской краеведческой конференции «Отечество». Тема его проекта - «Владимирская епархия в период первой революции в феврале 1917 года». Ему помогал её подготовить учитель истории Павел Дмитриевич Красильников. Слушатели оценили и нетривиальность выбранной темы, и глубокое знание материала.- Мы с классом часто подаём заявки на участие в исторических турнирах и конкурсах по обществознанию, - рассказал Григорий, - недавно участвовали в правовом конкурсе «Гражданином быть обязан», в прошлом году заняли 2-е место в исторической викторине, посвящённой нашему выдающемуся земляку Михаилу Сперанскому. Это была приятная победа, поскольку соперники подобрались сильные. Но мы смогли обыграть почти всех. В прошлом году мы также хорошо выступили в пятом сезоне «Школы юного законотворца», я со своей командой сумел «взять» несколько сложных вопросов. Нас мощно поддерживают наши педагоги, основательно готовя к подобным выступлениям.Увлечённость, ответственность, трудолюбие, несомненно, помогут Григорию осуществить самый главный пункт плана на будущий год - поступить в вуз. Он остановил свой выбор на направлении «Реклама и связи с общественностью». Желаем успеха талантливому юноше!Кто выводит в мастера?- Такие ученики, конечно, гордость школы, - говорит Татьяна Владимировна Салех, заместитель директора по учебной части. - Но мы стараемся найти к каждому ученику индивидуальный подход, чтобы его способности выявить и постараться развить. Именно поэтому школа не стала ограничивать свой профиль какими-то конкретными направлениями, а выбрала свою специфику - универсальную. Мы набираем, как правило, один десятый класс, все ученики которого нацелены на поступление в вузы. И им это удаётся! Работать с ними и легко, и сложно одновременно. Проблем с дисциплиной у них нет, они нацелены на получение знаний в максимальном объёме, поэтому им не до баловства. Но от учителя требуется высочайший уровень подготовки к каждому уроку, чтобы быть готовым ответить на все их запросы.К слову, общий уровень квалификации педагогов СОШ № 11 также высок: из 48 работающих учителей у 14 - высшая категория, у 26 - первая. Они постоянно учатся, берут на вооружение успешные методики, чтобы подтверждать категорию. Но самое главное, что все они любят детей, принимают их такими, какие они есть. Здесь по - домашнему тепло и уютно, поэтому каждое утро большинство учеников с желанием и на позитиве переступают порог школы. Вот и весь секрет успешной работы школы, где таланты растут и раскрываются на радость всем.Материал подготовлен при содействии компании «Технофильтр».