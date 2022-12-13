СледКом по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из Гусь-Хрустального во Владимир, в котором пострадали 17 человек. «Устанавливаются все

СледКом по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из Гусь-Хрустального во Владимир, в котором пострадали 17 человек. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию руководству автотранспортного предприятия по соблюдению требований безопасности услуг по перевозке пассажиров», –