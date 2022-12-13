Стали известны подробности ДТП с пострадавшими 10 пассажирами автобуса о Владимирской области. По...

Стали известны подробности ДТП с пострадавшими 10 пассажирами автобуса о Владимирской области.По уточненным данным, резонансная авария произошла около 09.20 на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области.По предварительной информации от ГБДД, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По состоянию на 10.30 в медицинское учреждение направлено 10 человек. Всего в салоне находилось около 30 пассажиров, уточнили в УМВД.