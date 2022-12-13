Фэнтези – один из любимых моих жанров. А привлекает он меня своей масштабностью – столько идей можно воплотить, столько миров нарисовать. Здесь драконы могут соседствовать с джиннами, фантастические существа бороться с ведьмами и магами, вампиры противостоять оборотням, и все это под двумя лунами или вообще в параллельном мире.

Фэнтези – один из любимых моих жанров. А привлекает он меня своей масштабностью – столько идей можно воплотить, столько миров нарисовать. Здесь драконы могут соседствовать с джиннами, фантастические существа бороться с ведьмами и магами, вампиры противостоять оборотням, и все это под двумя лунами или вообще в параллельном мире.В 2022 году мной было исследовано немало миров и очень сложно будет выбрать пятерку лидеров, но я попробую! Однако, о двух фэнтези-романах одного автора я расскажу отдельно, в следующей статье.1.Линетт Нони. Мятежная королева. 16+Легкая, но увлекательная книга, которая отличается особенной атмосферой, интересной задумкой и интригующей концовкой.2. Брент Уикс. Черная Призма. 16+Потрясающее эпическое фэнтези, которое привлекает своей масштабностью, необычным сюжетом и обаятельными, сложными героями. В этот магический мир погружаешься буквально с первых строк и выныриваешь в реальность только для того, чтобы набрать кислорода.3. Евгения Александрова. Цикл “Проклятый капитан”. 16+Фэнтезийная трилогия для любителей сильных, но неоднозначных героев с потрясающими, реалистичными декорациями, милой романтической линией и динамичным сюжетом.4. Ксения Хан. Дракон в свете луны. 16+Героическое фэнтези для любителей дорам с какой-то совершенно волшебной, сказочной атмосферой, яркими, прописанными героями, драконами и черными дырами.5. Анна Пушкина. Дар Кроуги. 16+Книга, которая читается буквально на одном дыхании! Объемный, прописанный мир, несколько видов магии, увлекательный сюжет и непередаваемая атмосфера!