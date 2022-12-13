В Дагестане случилась авария, виновником которой стал участник свадебного кортежа. 19-летний парень й на большой скорости выехал на встречную полосу, сообщает .
На BA3-21144 молодой человек ..
В Дагестане случилась авария, виновником которой стал участник свадебного кортежа. 19-летний парень й на большой скорости выехал на встречную полосу, сообщает .
На BA3-21144 молодой человек столкнулся с Mercedes-Benz GLS, за рулем второй машины был 39-летний мужчина. Как пишет интернет-издание , в результате ДТП погибли трое – водитель-лихач и двое его пассажиров.