Уже к выходным во Владимирской области вырастут сугробы до 30 сантиметров. Сегодня днём температура...

Уже к выходным во Владимирской области вырастут сугробы до 30 сантиметров. Сегодня днём температура в Центральной России станет отрицательной, лужи на дорогах и тротуарах начнут замерзать, а осенняя морось окончательно сменится снегопадом. Пока интенсивность этих зарядов будет небольшой – до 1–2 мм за 3 часа.Вплоть до выходных будут поступать холодные воздушные массы из Скандинавии. В столичном регионе ожидаются снегопады, самые сильные – в среду.К субботе высота сугробов в средней полосе России может вырасти на 30 см, сообщает центр погоды «Фобос».Фото www.pxfuel.com/