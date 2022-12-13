Выбор темы этого года - «Александровская слобода и Петр I: памятники Петровской эпохи в музейном пространстве» – понятен, поскольку завершается год празднования 350-летия Петра Великого.

12 декабря в музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась 26-ая научно-практическая конференция «Александровская слобода: история, памятники, проблемы» (проект стартовал 12 декабря 1990 г.). Выбор темы этого года - «Александровская слобода и Петр I: памятники Петровской эпохи в музейном пространстве» – понятен, поскольку завершается год празднования 350-летия Петра Великого. Как отметила в приветственном слове инициатор чтений – директор музея А.С. Петрухно: «Мы не могли не отреагировать на столь важный информационный повод, являясь единственной на Владимирской земле исторической и географической точкой, связанной с именем этого выдающегося государственного деятеля. В музее состоялся целый ряд значимых мероприятий, приуроченных к знаковой дате. Научно-практическая конференция стала мощным заключительным аккордом в череде «петровских» музейных проектов!».10 докладчиков постарались осветить разные грани музейной деятельности, связанные с изучением и трансляцией Петровской эпохи: представили результаты исторических исследований, познакомили с итогами изучения музейных коллекций и осветили отражение данного периода истории в экспозиционной и просветительской практике музея. В рамках работы двух секций: «Памятники истории и культуры Петровской эпохи» и «Историческое наследие и его представление в музейном пространстве» специалисты музея, экскурсоводы и ведущие научные сотрудники поделились самыми интересными наработками. Здесь были доклады о драгоценных реликвиях, сохраненных музеем; вкладных иконах первых Романовых, документах периода двоевластия, сподвижниках Петра I, связанных с Александровской землей; реформах Петра Великого в русской провинции; зарождении купечества в Александровском уезде и др.«Каждый год мы проводим научные чтения, чтобы подвести итоги, поделиться новыми открытиями и обсудить наши наиболее удачные практики и успешные проекты. Участники конференции вовлечены в сложный и интересный процесс обретения новых знаний. Нужно сказать, что изначально именно ради этого и задумывался данный музейный проект. Ведь его главная задача – мотивация к творческому росту! А сегодня все докладчики достойно выдержали очередной экзамен и поднялись на одну ступеньку в своем профессионализме, с чем мы всех и поздравляем!» – сказала при подведении итогов куратор проекта – М.К. Рыбакова, заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Александровская слобода».