Владимирцы получили их за заслуги перед родной областью и страной.

В День Конституции Александр Авдеев вручил государственные награды жителям Владимирской области. Владимирцы получили их за заслуги перед родной областью и страной.Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены председатель государственно-правового комитета администрации региона Елена Шаломенцева и Василий Смолин – директор ДЮСШ «Дзюдо-88».Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заместителю главного врача по работе первичного сосудистого центра Центральной городской больницы города Коврова Олегу Белоусову и главному врачу Областного наркологического диспансера Ларисе Захаровой.Звание «Заслуженный учитель РФ» получила педагог школы № 36 города Владимира Ирина Исаева, «Заслуженный лесовод Российской Федерации» – директор Курловского лесничества Юрий Сучков, «Заслуженный химик Российской Федерации» – директор научно-исследовательского центра ООО «Дау Изолан» Владимир Клименко.Почётной грамотой Президента РФ отмечен гендиректор ООО «Объединённые региональные электрические сети» Валерий Телегин.Благодарность Минтруда объявлена специалисту по социальной работе Гороховецкого комплексного центра социального обслуживания населения Ирине Зайцевой.Почётной грамотой Минздрава отмечена лаборант Судогодской центральной районной больницы Людмила Завалова.«За содействие донорскому движению» награждён индивидуальный предприниматель Максим Лорченко.Медалью за заслуги перед Владимирской областью» награждена актриса областного драматического театра Жанна Хрулёва.«Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечена преподаватель областного музыкального колледжа Марина Сажина, а знаком «Почётный донор Владимирской области» – руководитель IT-отдела компании «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство» Максим Силантьев.