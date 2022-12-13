Более 100 лучших бойцов - представителей педагогических, строительных и сервисных отрядов – приняли участие в слёте.

8 декабря Ковровская академия стала площадкой для проведения областного слёта студенческих отрядов Владимирской области. Более 100 лучших бойцов - представителей педагогических, строительных и сервисных отрядов – приняли участие в слёте.Организаторы слета – Департамент образования и молодежной политики региона, Владимирское региональное отделение движения «Российские Студенческие отряды».С приветствием выступила ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева:«Что каждый боец ценит в отрядах? Стремление к профессиональному росту, работу в команде на благо общего дела, и, конечно, отрядную романтику.Радуюсь, что наш вуз уже много лет является центром притяжения представителей движения. Горжусь каждым бойцом! Пусть отрядное движение развивается! Сил, энергии и вдохновения!», – пожелала Елена Евгеньевна Лаврищева.Также с приветствием выступила заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Янина Елена Владимировна, которая пожелала участникам слёта продуктивного дня, а также вручила благодарственные письма, почётные грамоты и памятные призы лучшим бойцам студенческих отрядов по итогам трудового семестра 2022 года.В числе приглашенных спикеров – представители движения:Малянова Анастасия Юрьевна – заместитель руководителя окружного штаба студенческих отрядов ЦФО, член правления МосРСО (Московские отряды РСО),Чепурнов Дмитрий Александрович – командир штаба студенческих отрядов Воронежского государственного технического университета,Южанова Ксения Алексеевна – заместитель руководителя сервисного направления МосРСО (Московские отряды РСО),Белова Татьяна Рашидовна – руководитель Владимирского регионального отделения МООО «РСО», специалист управления реализации молодежной политики,Фокин Игорь Михайлович – заместитель директора ОАНО «Школа и детский сад «Мир» (г. Доброгорад), руководитель педагогического отряда «Рассвет» 2015-2021 гг., руководитель форума «Вожатская кухня»,Зинькевич Игорь Петрович – начальник Управления организации работы с вожатыми Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР»), бизнес-тренер, методолог, федеральный эксперт, учредитель АНО «Социальные трансформации», автор и соавтора методических пособий для вожатых и организаторов детского отдыха.В рамках слета прошли открытые лекции и интенсивы, практические занятия и интерактивы для бойцов. Также состоялось заседание регионального штаба, где командиры и комиссары отрядов обсудили векторы развития отрядного движения в регионе на ближайший год.Одним из ярких элементов программы стала тренд-сессия по защите проектов по развитию отрядного движения, модератором которого выступила Онищенко Анастасия – начальник отдела по связям с общественностью КГТА, эксперт грантовых конкурсов Всероссийского и регионального уровней.По результатам защиты победу одержал проект студенческого строительного отряда энергомеханического колледжа «Корчагинец» с проектом «Экологическая Маевка». На втором месте проект педагогического отряда «Рассвет» РАНХиГС – «Школа вожатых 2.0». Третье место занял педагогический отряд «Бумеранг» с проектом «Бок о бок с вожатым».В рамках вечерней программы для отрядов прошла интеллектуальная игра «УмКвиз». Специалист управления по молодежной политике КГТА Анатолий Жук задавал вопросы про популярные фильмы и исполнителей, а отдельный тур был посвящён отрядному движению.В финале мероприятия бойцы получили награды и сертификаты участников слета.В слета можно найти а также по итогам трудового семестра 2022.