После вмешательства прокуроров дорогу все-таки заасфальтировали.

В Коврове подрядчик оштрафован на 930 тысяч рублей из-за срыва сроков ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В июне между Управлением городского хозяйства и компанией «РУС-СТРОЙ» заключен контракт на асфальтирование проезжей части на улице Свердлова. Фирма должна была сдать объект до 15 августа, но не успела даже к началу ноября. Сумма неисполненных обязательств составила 37,2 млн рублей.На руководителя организации завели административное дело и оштрафовали на 930 тысяч рублей. После вмешательства прокуроров дорогу все-таки заасфальтировали.