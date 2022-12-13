После вмешательства областной прокуратуры в Коврове завершился ремонт дороги на улице Социалистической, а подрядчик сорвавший сроки работы, был оштрафован на 930 тысяч рублей. По данным

После вмешательства областной прокуратуры в Коврове завершился ремонт дороги на улице Социалистической, а подрядчик сорвавший сроки работы, был оштрафован на 930 тысяч рублей. По данным надзорного ведомства, администрация Коврова заключила с ООО «РУС-СТРОЙ» контракт, по которому подрядчик должен был к 15.08.2022 провести ремонт дороги на участке от ул. Социалистическая до д. № 80а по ул.