В Ковровском районе утром 13 декабря на 8 км автодороги «Ковров-Сельцо-Мстера» столкнулись два попутно ехавших рейсовых пассажирских автобуса. Пострадали четыре человека. По предварительным

В Ковровском районе утром 13 декабря на 8 км автодороги «Ковров-Сельцо-Мстера» столкнулись два попутно ехавших рейсовых пассажирских автобуса. Пострадали четыре человека. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, произошло столкновение двух следовавших попутно рейсовых автобусов. Три человека были госпитализированы еще одному медики оказали помощь на месте. По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники ГИБДД установят