Утром 13 декабря на Можайском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием скорой помощи. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в карету медиков, сообщает . В результате аварии ..

Утром 13 декабря на Можайском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием скорой помощи. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в карету медиков, сообщает .В результате аварии скорая опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишут .На месте ДТП работают оперативные службы. Причины аварии выясняются, по данным телеканала , о пострадавших пока не сообщается.