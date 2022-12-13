Утром 13 декабря на Можайском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием скорой помощи. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в карету медиков, сообщает .
В результате аварии ..
Утром 13 декабря на Можайском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием скорой помощи. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в карету медиков, сообщает .
В результате аварии скорая опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишут .
На месте ДТП работают оперативные службы. Причины аварии выясняются, по данным телеканала , о пострадавших пока не сообщается.