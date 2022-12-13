ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения электронных средств индивидуальной мобильности.

Утвержденный ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ - электросамокаты, гироскутеры, моноколеса) вступит в силу с 1 февраля 2023 года, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт."Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей", - сказал газете глава Росстандарта Антон Шалаев.Замглавы Минпромторга Альберт Каримов рассказал изданию, что ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ. Это позволит существенно повысить безопасность граждан. "Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020", - отметил он.Из документа, с которым ознакомилась газета, следует, что стандарт предусмотрит функцию автоматического замедления в парках. ГОСТ также предписывает, что электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Электросамокаты и аналогичные средства должны будут иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом. Сигналом (визуальным, звуковым или вибрационным) на руле также должна сопровождаться неисправность у ЭСИМ, оснащенных системами сбалансирования. Кроме того, для предотвращения угонов нужно предусмотреть установку ключей, замков, электронных устройств управления ЭСИМ.Правительство РФ уже утвердило изменения в Правила дорожного движения, согласно которым на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности разрешается ездить со скоростью не более 25 км/ч. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. Нарушителей будут штрафовать на 800 рублей, при езде в состоянии алкогольного опьянения - на 1-1,5 тыс. рублей. Если гражданин будет мешать дорожному движению или собьет человека, причинив вред его здоровью легкой или средней тяжести, санкция составит до 1,5 тыс. рублей. При причинении тяжкого вреда здоровью или при смерти пострадавшего виновного накажут по Уголовному кодексу РФ, рассказали "Известиям" в пресс-службе МВД. Там уточнили, что штрафы будут применять при мощности двигателя ЭСИМ меньше 250 Вт. Если мощность двигателя больше, то электросамокат можно приравнять к мопедам и мотоциклам, для управления которыми нужны водительские права.Сейчас ГОСТ носит рекомендательный характер, но он может стать первой ступенью к формированию обязательного технического межгосударственного регламента, рассказали изданию в пресс-службе сервиса кикшеринга Urent. Там признали, что стандарт достаточно строгий, но в целом требования адекватны.Руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов заметил газете, что установка GSM/GPS-устройств автоматического снижения скорости с sim-картой может сделать электросамокаты ощутимо дороже. Кроме того, властям придется позаботиться об обозначении зон, где ЭСИМ должны начинать ехать медленнее. Такие системы уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, но к ним подключены только прокатные самокаты."Яндекс Go", Urent и Whoosh сообщили "Известиям", что их электросамокаты уже соответствуют требованиям принятого ГОСТа. Газета направила запросы дистрибьютору производителя электротранспорта Ninebot в России, а также производителю ЭСИМ - компании OKAI.