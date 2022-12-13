Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- А снег идёт...
То дождь, то снег. Регион продолжают...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- А снег идёт...
То дождь, то снег. Регион продолжают атаковать осадки. Справляются ли владимирские коммунальщики с очередным погодным вызовом?
- Всё для Победы
Внедорожники для защитников Донбасса. Из Петушинского района в зону СВО отправились новые машины высокой проходимости.
- Холодные игры
Кроссворды бездорожья. В Собинском районе прошли экстремальные "Холодные игры".