Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - А снег идёт... То дождь, то снег. Регион продолжают...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- А снег идёт...То дождь, то снег. Регион продолжают атаковать осадки. Справляются ли владимирские коммунальщики с очередным погодным вызовом?- Всё для ПобедыВнедорожники для защитников Донбасса. Из Петушинского района в зону СВО отправились новые машины высокой проходимости.- Холодные игрыКроссворды бездорожья. В Собинском районе прошли экстремальные "Холодные игры".