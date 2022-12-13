Обвиняемые не признали свою вину.

Во Владимире экс-замдиректора ДИЗО и её подельницу осудят за мошенничество и взятки. Об этом рассказали в региональном СУ СК.По версии следствия, бывший первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений в 2019-2020 годах получила мзду в 300 тысяч рублей за обеспечение победы на аукционе и заключение госконтрактов на проведение фестиваля в одном из туристических городов Владимирской области. Деньги передавала представительница компании, которая к тому же кинула своего шефа.«Взяткодатель путем обмана похитила у работодателя деньги, предназначенные для взятки», - уточнили в Следкоме.Обвиняемые не признали свою вину. Однако гособвинение собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Женщинам грозят реальные сроки.