Елочные базары закроются только вечером 31 декабря, так что принести домой дерево успеют все.

Пришла пора ставить дома главный символ Нового года. Любителям хвойного запаха и живых деревьев – прямая дорога на елочные базары. Всего в этом году на территории Владимира будет организована работа пяти тематических торговых точек. Там можно будет совершенно легально приобрести живую ель.Где можно купить елку?- ул. Батурина, перед входом в МБУК «Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира» (с 16.12.2022)- Проспект Строителей, в районе д.25 (с 20.12.2022)- Проспект Строителей, в районе д.10 (с 22.12.2022)- ул. Василисина, в районе д.17 (с 22.12.2022)- ул. Лескова, в районе д. 4 (с 22.12.2022)Кстати, елочные базары закроются только вечером 31 декабря, так что принести домой дерево успеют все.Напомним, что во второй половине декабря начнется усиленное патрулирование лесов и все любители собственноручно срубить елку под новый год сильно рискуют. Штраф за незаконно срубленное дерево – до 4 тысяч.