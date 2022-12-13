Во Владимире в связи с ростом пожаров сотрудники МЧС совместно с мэрией проводят профилактические...

Во Владимире в связи с ростом пожаров сотрудники МЧС совместно с мэрией проводят профилактические рейды.- Дымоход прочищен, не должно быть никаких трещин. Притопочный лист у печи должен быть 50 на 70 из негорючего материала.- Поняла, сюда вот.На особом контроле - частный сектор, где пользуются печным отоплением. А также группы риска: многодетные семьи, люди с инвалидностью и пожилые граждане. По информации МЧС, с начала года в областном центре произошло 494 пожара, 9 человек на них погибли, семеро получили травмы. Причины - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, газовых приборов и печного отопления. Напомним, только в декабре из-за неисправности печи произошли два трагических пожара. Один из них - в Собинском районе, где погибла женщина 69 года рождения. Второй пожар - в Костереве Петушинского района, где пострадала хозяйка 37 года рождения.Николай Карев, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Владимира:- До граждан еще раз были доведены требования по эксплуатации электроприборов, газового оборудования и печного отопления. Также проводилась профилактическая работа с детьми.