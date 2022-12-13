Во владимирских офисах «ЭнергосбыТ Плюс» начался сезон новогодних подарков. - Спасибо! Очень...

Во владимирских офисах «ЭнергосбыТ Плюс» начался сезон новогодних подарков.- Спасибо! Очень приятно!Марина - одна из участниц акции "В Новый год - без долгов и с подарками". Уже не первый год ее проводят в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". В этом году акцию дополнили поощрительными подарками, которые можно получить в офисе, не дожидаясь розыгрыша основных призов. Каждый четверг на протяжении всего декабря, вплоть до тридцать первого числа, можно оплатить текущие начисления, внести рекомендованный платеж за декабрь и вытянуть из барабана свой счастливый билет.Марина Николаева, участница акции "В Новый год - без долгов и с подарками":- Я принимаю акцию не первый раз. В том году тоже принимала. Узнала в этом году, что то же самое, существует такая акция и решила участвовать. Это очень приятно, когда тебе делают подарки. Сюрприз на Новый год. Я принимаю участие в акции не первый раз. В том году тоже принимала. Узнала в этом году, что то же самое, существует такая акция и решила участвовать.Это очень приятно, когда тебе делают подарки. Сюрприз на Новый год.Среди подарков - сумка-шоппер, праздничный продуктовый набор, перчатки и другие полезные сюрпризы. Участником акции может стать каждый желающий. Для этого необходимо внести платеж за ноябрь и рекомендованный за декабрь.Ирина Великанова, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" (г.Владимир):- В этой акции точно так же могут принимать участие люди, у которых образовалась дебиторская задолженность. Они тоже не окажутся обиженными. Они могут погасить свои пени, и мы полностью их спишем, если они также совершат все условия акции. Кроме, соответственно, тех, которые взяты уже по судебным приказам.Как говорят организаторы, такой предновогодний марафон подарков создает праздничное настроение клиентам. А финал акции "В Новый год - без долгов и с подарками" состоится в январе. Ее победители смогут получить телевизор, умную колонку, микроволновую печь, а также другие ценные призы. Вся информация об условиях акции на сайте Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".