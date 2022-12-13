С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177990 владимирцев.

Во Владимирской области 13 декабря выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Александровском и Гороховецком, по 1 - в Собинском, Суздальском, Селивановском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177990 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49424 заболевших во Владимире, 21026 - в Ковровском районе и 19229 - в округе Муром.