Во Владимирской области энергетики заменили 17 поврежденных непогодой опор ЛЭП. Специалистами было...

Во Владимирской области энергетики заменили 17 поврежденных непогодой опор ЛЭП.Специалистами было удалено более 2600 угрожающих падением на провода деревьев и веток из-за пределов охранных зон воздушных линий, заменено 17 опор ЛЭП, отремонтировано более 6 км провода, 11 траверс и 147 изоляторов, сообщает пресс-служба «Владимирэнерго».Восстановительные работы осложняются тем, что дороги занесены большим количеством мокрого снега. А также оледенением опор ЛЭП, проводов и изоляторов, деревьев и порывистым ветром.Несмотря на сложности, энергетики будут вести работы до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, подчеркивает «Владимирэнерго».Количество отключенных потребителей за прошедшие сутки снизилось в 4 раза. Для запитывания социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения.Фото пресс-служба «Владимирэнерго».