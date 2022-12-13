Во Владимирской области энергетики заменили 17 поврежденных непогодой опор ЛЭП.
Специалистами было...
Во Владимирской области энергетики заменили 17 поврежденных непогодой опор ЛЭП.
Специалистами было удалено более 2600 угрожающих падением на провода деревьев и веток из-за пределов охранных зон воздушных линий, заменено 17 опор ЛЭП, отремонтировано более 6 км провода, 11 траверс и 147 изоляторов, сообщает пресс-служба «Владимирэнерго».
Восстановительные работы осложняются тем, что дороги занесены большим количеством мокрого снега. А также оледенением опор ЛЭП, проводов и изоляторов, деревьев и порывистым ветром.
Несмотря на сложности, энергетики будут вести работы до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, подчеркивает «Владимирэнерго».
Количество отключенных потребителей за прошедшие сутки снизилось в 4 раза. Для запитывания социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения.
Фото пресс-служба «Владимирэнерго».