Во Владимирской области идет суд над ковровским расчленителем. Обвиняемый признал свою вину, но...

Во Владимирской области идет суд над "ковровским расчленителем".Обвиняемый признал свою вину, но давать показания отказался.Напомним, что в правоохранительные органы 26 августа 2022 года поступила информация о безвестном исчезновении 42-летней женщины."Вести" сообщали об этом деле. О ее местонахождении ничего не было известно с 25 августа, когда она вышла из дома и не вернулась. На следующий день 26 августа родные сообщили в полицию, а 28 августа к поискам подключились волонтеры LizaAlert.Ковровчанка была найдена мертвой после недельных поисков.По версии следствия в августе у себя в квартире обвиняемый распивал спиртные напитки со своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес потерпевшей не менее трех ударов по голове и туловищу. Затем руками сдавил ее шею, отчего наступила смерть женщины.«После убийства, с целью его сокрытия, разделил труп потерпевшей на фрагменты, которые спрятал у себя в квартире, а также на улице и на территории города», – цитируют "Ковровские вести" выступление гособвинителя.Кроме того, воспользовавшись мобильным телефоном потерпевшей, он похитил свыше 50 000 рублей путем перевода на свой электронный счет.Фото "Ковровские вести"