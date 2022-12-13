Синоптики связывают обильные осадки с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.

Во Владимирской области к выходным высота сугробов вырастет до 30 см. Об этом рассказали в Центре «Фобос».Синоптики связывают обильные осадки с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии. Во вторник, 13 декабря, ожидается выпадение 13 мм снега. Метели продолжатся в среду и пятницу.Метеорологи также прогнозируют гололедицу на дорогах и тротуарах.