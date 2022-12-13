Он прогнозируется через три недели.

Во Владимирской области через три недели ждут всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Власти намерены использовать оставшееся время для вакцинации населения. Среди медиков региона от гриппа уже привиты 92%. Количество россиян, прошедших иммунизацию, не достигает даже 1%. Сделать инъекцию можно в любой поликлинике, а также в дополнительных пунктах, развёрнутых в ТЦ «Восток», «Глобусе», «Ленте» и на «Рынке на Студёной».Сейчас для инфицированных развёрнуто 517 коек. При необходимости количество мест увеличат до 1000.Напомним, что 12 декабря Александр Авдеев , что из-за начавшейся эпидемии школьников могут на неделю раньше отправить на каникулы.