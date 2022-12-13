Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры завершены работы по ремонту дороги....

Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры завершены работы по ремонту дороги. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Между Управлением городского хозяйства администрации города Коврова и ООО «РУС-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения ул. Свердлова.Работы подрядчиком не исполнены, акты приемки работ сторонами не подписаны. Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 37,2 млн. рублей.По результатам проверки прокурором в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа боле 930 тыс рублей..Кроме того, в адрес генерального директора ООО «РУС-СТРОЙ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого подрядчиком приняты меры к выполнению работ по ремонту дорожного полотна.В настоящее время ремонтные работы завершены.Фото www.pxfuel.com/