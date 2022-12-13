Во Владимирской области произведена укладка рельсов по новейшей технологии. На Горьковской железной...

Во Владимирской области произведена укладка рельсов по новейшей технологии. На Горьковской железной дороге ведутся работы по укладке безстыковых рельсов. В этом году проложили 384 километра «бархатной» железной дороги.«Бархатными» путями специалисты назвали железнодорожный путь, расстояние между рельсовыми стыками которого значительно больше длины стандартного рельса — 25 метров. Это позволяет составам двигаться более мягко и плавно, практически без традиционного стука колёс.На территории нашего региона наиболее масштабные работы были произведены на участках — Вязники — Гороховец и Ундол — Колокша. Также путеремонтная кампания затронула Нижегородскую и Кировскую области, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику, и Фаленки — Яр на стыке Кировской области и Удмуртской Республики.Кроме того, специалисты ГЖД заменили 127 стрелочных переводов, рельсошпальные решетки, очистили балласт, сварили стыки на участках.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл выездное рабочее совещание по вопросу создания транспортно-пересадочного узла во Владимире. К разговору был приглашен также начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.Концепция реконструкции железнодорожного вокзала давно готова. В первом квартале 2023 года власти рассчитывают приступить к реализации первого этапа плана.Фото www.pxfuel.com/