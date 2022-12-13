Во Владимирской области произведена укладка рельсов по новейшей технологии. На Горьковской железной...
Во Владимирской области произведена укладка рельсов по новейшей технологии. На Горьковской железной дороге ведутся работы по укладке безстыковых рельсов. В этом году проложили 384 километра «бархатной» железной дороги.
«Бархатными» путями специалисты назвали железнодорожный путь, расстояние между рельсовыми стыками которого значительно больше длины стандартного рельса — 25 метров. Это позволяет составам двигаться более мягко и плавно, практически без традиционного стука колёс.
На территории нашего региона наиболее масштабные работы были произведены на участках — Вязники — Гороховец и Ундол — Колокша. Также путеремонтная кампания затронула Нижегородскую и Кировскую области, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику, и Фаленки — Яр на стыке Кировской области и Удмуртской Республики.
Кроме того, специалисты ГЖД заменили 127 стрелочных переводов, рельсошпальные решетки, очистили балласт, сварили стыки на участках.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл выездное рабочее совещание по вопросу создания транспортно-пересадочного узла во Владимире. К разговору был приглашен также начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Концепция реконструкции железнодорожного вокзала давно готова. В первом квартале 2023 года власти рассчитывают приступить к реализации первого этапа плана.
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