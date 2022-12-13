Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль уборку дворовых территорий от снега и...

Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль уборку дворовых территорий от снега и льдаВ Юрьев-Польском прокуратура выявила нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В результате проверки установлено, что ООО «УК №1», нарушая правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, не очищает от наледи наружные площадки у подъездов домов и тротуары. Дворовые проезды для транспорта на придомовой территории покрыты льдом, не очищены и не обработаны противогололедными средствами.«Управляющая компания №1» заключила договора управления с собственниками следующих многоквартирных домов в г. Юрьев-Польский:- ул. Луговая, дом №37-а;- пер. Авангардский, дом № 9;- ул. Луговая, дом № 5;- ул. Шибанкова, дома № 89, 116, 118.Кроме того, ООО «УК №1» заключены договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам:- ул. Луговая, д.7;- ул. Шибанкова дом № 6.Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой района в деятельности ТСЖ «Фортуна», ТСЖ «Домострой».По результатам проверки руководителям юридических лиц внесены представления. Кроме того, в отношении них прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.