Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль уборку дворовых территорий от снега и...
Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль уборку дворовых территорий от снега и льда
В Юрьев-Польском прокуратура выявила нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В результате проверки установлено, что ООО «УК №1», нарушая правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, не очищает от наледи наружные площадки у подъездов домов и тротуары. Дворовые проезды для транспорта на придомовой территории покрыты льдом, не очищены и не обработаны противогололедными средствами.
«Управляющая компания №1» заключила договора управления с собственниками следующих многоквартирных домов в г. Юрьев-Польский:
- ул. Луговая, дом №37-а;
- пер. Авангардский, дом № 9;
- ул. Луговая, дом № 5;
- ул. Шибанкова, дома № 89, 116, 118.
Кроме того, ООО «УК №1» заключены договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам:
- ул. Луговая, д.7;
- ул. Шибанкова дом № 6.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой района в деятельности ТСЖ «Фортуна», ТСЖ «Домострой».
По результатам проверки руководителям юридических лиц внесены представления. Кроме того, в отношении них прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.