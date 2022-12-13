Прокуроры дадут оценку всем обстоятельствам аварии.

Во Владимирской области проводится доследственная проверка ДТП с 10 пострадавшими. Об этом рассказали в региональном СУ СК и прокуратуре.«Следователи и криминалисты ведомства выехали на место аварии на трассе Владимир-Муром», - пояснили в пресс-службе Следкома.В прокуратуре Владимирской области добавили, что на место выехал заместитель прокурора Судогодского района Виталий Коленков. Организованы и проводятся проверочные мероприятия. В ходе них будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося. Ход и результаты находятся на контроле. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что в Судогодском районе на трассе Р-132 рейсовый автобус в ограждение. В результате происшествия 10 пассажиров попали в больницу.