Утром 13 декабря у Южного обхода города Владимира произошло ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего с пассажирами в Гусь-Хрустальный. Несколько бригад скорой помощи работают с

Утром 13 декабря у Южного обхода города Владимира произошло ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего с пассажирами в Гусь-Хрустальный. Несколько бригад скорой помощи работают с пострадавшими. Пока непонятно, как произошло столкновение, но у автобуса разбито лобовое стекло и сильно помята передняя часть кузова. На месте также работают спасательные службы и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства