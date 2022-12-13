Вместе с потеплением, будто весной, ото сна очнулась природа. Жители области делятся видео с...

Вместе с потеплением, будто весной, ото сна очнулась природа. Жители области делятся видео с насекомыми, которые внезапно вышли из спячки.Одна из них - бабочка-крапивница, самая распространенная для нашего региона. Они часто зимуют в квартирах. Видео появилось в группе "Береги природу! Владимирская область". В числе тех, кто проснулся - и комар, который пытался идти по снегу. Однако передвигался с трудом. А вот паук в ледовом царстве чувствовал себя вполне уверенно.