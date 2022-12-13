Во Владимирской области сбежавшего с места происшествия виновника ДТП приговорили к строгому...

Во Владимирской области сбежавшего с места происшествия виновника ДТП приговорили к строгому режиму.Судом Ленинского района Владимира установлено, что 28 апреля Пичкалев Д.В. за рулем автомобиля совершил столкновение с автобусом. И с места происшествия скрылся, при том, что пассажиру его автомобиля причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com