Во Владимирской области сбежавшего с места происшествия виновника ДТП приговорили к строгому...
Во Владимирской области сбежавшего с места происшествия виновника ДТП приговорили к строгому режиму.
Судом Ленинского района Владимира установлено, что 28 апреля Пичкалев Д.В. за рулем автомобиля совершил столкновение с автобусом. И с места происшествия скрылся, при том, что пассажиру его автомобиля причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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