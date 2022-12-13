Во Владимирской области среди пострадавших в ДТП с автобусом было трое детей. - В учреждения...

Во Владимирской области среди пострадавших в ДТП с автобусом было трое детей.- В учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек, в том числе трое детей, сообщил в ТГ глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов. - Всем детям помощь оказана амбулаторно.Ранее сообщалось, что медицинская помощь потребовалась более, чем 10 из 36 пассажиров попашего в ДТП автобуса.Напомним, сегодня в 9.20 на 294 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира,не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.