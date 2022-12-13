Во Владимирской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие. Около 8 часов утра на 8...

Во Владимирской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие.Около 8 часов утра на 8 километре дороги «Ковров - Мстера» автобус врезался в ехавший в попутном направлении другой автобус, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров, троих из них отправили для получения помощи в медучреждение.Напомним, что также сегодня около 9 часов 20 минут на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области в ДТП попал рейсовый автобус, следовавший на Гусь-Хрустальный. В медучреждение направлено 10 человек.По предварительной информации от ГБДД, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением. Ведется следствие.Фото https://www.pxfuel.com