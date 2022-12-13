Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия ряда новых объектов...

Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия ряда новых объектов транспортной инфраструктурыВ эти минуты в Собинском районе проходит церемония открытия очередного отрезка платной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань.Во Владимирской области открыт участок скоростной автомобильной дороги протяжённостью 58 километров, обеспечивающий объезд населённых пунктов Петушки, Костерёво, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша. В режиме видеоконференц-связи к церемонии подключился Президент Владимир Путин.Президент выразил искреннюю признательность всем специалистам, занятым в сфере дорожного строительства, благодаря профессионализму которых был выдержан высокий темп работ и реализованы намеченные планы.«Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах – это порядка 165 миллионов квадратных метров. В прошлом году тоже было немало – где-то 162 миллиона квадратных метров. В этом году небольшое, но всё-таки движение вперёд, и оно заметное. Особенно оно важно для региональных и местных дорог», – подчеркнул глава государства.Также Владимир Путин напомнил, что давал поручение провести общественное голосование по выбору названия для этой значимой автострады. И теперь следует сообщить о результатах этого конкурса.Марат Хуснуллин огласил результаты голосования за название новой трассы. Большинство голосов участники опроса отдали за название "Восток". Владимир Путин одобрил данное решение.«В стране появилось больше качественных, современных трасс, повысилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения, улучшилась связанность наших городов и посёлков. Важно и то, что было продолжено развитие перспективных международных транспортных коридоров», - отметил президент.В Петушинский район на открытие участка трассы также прибыли заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, глава Автодора Вячеслав Петушенко и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Видео и фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"